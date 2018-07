Marco Varnier, neo acquisto dell’Atalanta proveniente dal Cittadella, ha subito la rottura del legamento crociato. I tempi di recupero previsti sono di 6 mesi

Marco Varnier è arrivato all’Atalanta dal Cittadella appena settimana scorsa ma il suo debutto in Serie A avverrà con un discreto ritardo rispetto alle previsioni. Il giocatore si era infortunato nei giorni scorsi durante i primi allenamenti con la nuova maglia e gli esami medici hanno evidenziato una rottura del legamento crociato. Come riporta Sky Sport, molto probabilmente Varnier non tornerà a disposizione del tecnico Gian Piero Gasperini prima di 6 mesi. Il difensore 20enne l’anno scorso ha raccolto 36 presenze con il Cittadella e al momento della presentazione ufficiale con la maglia nerazzurra aveva espresso tutta la sua felicità per l’esordio in Serie A. Le sue aspettative sono però state deluse.

«Sono orgoglioso di essere in una squadra così, è stato tutto improvviso. Spero di essere pronto per questa sfida. Il mio obiettivo è quello di giocare il maggior numero di minuti, anche sono consapevole che l’ambientamento non sarà facile, specialmente nei primi tempi», aveva dichiarato il giocatore.