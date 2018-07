Varnier, colpo Atalanta: ufficiale l’acquisto dal Cittadella

Ufficialità di calciomercato per l’Atalanta: in arrivo Marco Varnier dal Cittadella, difensore centrale classe 1998

Nuovo colpo ‘giovane’ per l’Atalanta, società che da sempre si contraddistingue per il lavoro portato avanti con la linea verde, dai propri settori giovanili e non. Quest’oggi, dopo la firma del contratto alla presenza del responsabile dell’area tecnica Giovanni Sartori, è stato ufficializzato il nome del nuovo acquisto bergamasco. Si tratta del difensore classe 1998 proveniente dal Cittadella, Marco Varnier. Questa la nota ufficiale diramata dal sito web della Dea: «Atalanta B.C. comunica di aver raggiunto l’accordo con il Cittadella per l’acquisizione in prestito con obbligo di riscatto del giocatore Marco Varnier».

Il difensore centrale Marco Varnier, classe 1998, firma con l’Atalanta: arriva in prestito con obbligo di riscatto. Cresciuto prima nelle giovanili del Padova e poi in quelle del Cittadella con cui nella stagione 2015-2016 ha vinto da protagonista lo scudetto Berretti. Nella stagione 2017-2018 ha contribuito in modo importante all’ottimo campionato di Serie B del Cittadella con 2 gol e 32 presenze, guadagnandosi anche le prime chiamate con la Nazionale Under-21. Nuovo colpo dell’Atalanta dopo Marco Tumminello e Davide Bettella.