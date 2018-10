Atalanta-Sampdoria è anche la sfida tra Zapata e Defrel

Domenica si ritroveranno di fronte Atalanta e Sampdoria e il centravanti nerazzurro Zapata davanti i suoi ex tifosi che adesso hanno un nuovo idolo Defrel

L’ottava giornata di campionato sta per aprirsi con i primi anticipi. Domenica andrà in scena una sfida molto interessante tra Atalanta e Sampdoria non solo in termini di classifica. I bergamaschi, reduci da una sconfitta in trasferta contro la Fiorentina, non vivono un momento positivo e cercano riscatto per risollevarsi in classifica, dove attualmente occupano il 16° posto. La Sampdoria, dopo aver battuto la Spal nello scorso turno di campionato è all’ottavo posto e punta ad entrare nelle zone alte della classifica. Match che promette spettacolo anche per il ritorno davanti a suoi ex tifosi del centravanti della Dea Duvan Zapata, arrivato a Bergamo dalla Samp nei mesi scorsi fa durante il calciomercato estivo.

L’attaccante colombiano molto amato dai tifosi blucerchiati, non solo per i suoi 11 gol durante la scorsa stagione, è stato rimpiazzato da Gregoire Defrel, sostituzione non molto apprezzata dai sostenitori, ma che sino ad ora sembra essersi rivelata azzeccata. Il francese ex Roma in questo avvio di stagione ha già messo il proprio nome sul tabellino per ben 5 volte non facendo rimpiangere Zapata. Tra i due attaccanti, dunque, quella di domenica sarà una sfida nella sfida.

