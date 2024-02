Atalanta Sassuolo: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Gewiss Stadium andrà in scena la sfida di Serie A tra Atalanta e Sassuolo: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

Al Gewiss Stadium andrà in scena la sfida di Serie A tra Atalanta e Sassuolo. I nerazzurri sono in rincorsa e in piena lotta per un posto in Champions League. Gli ultimi risultati positivi stanno sottolineando una Dea difficile da affrontare e con uno strapotere offensivo da far paura. Contro i neroverdi sono alla ricerca di punti per tirarsi fuori da posizioni alle quali non sono abituati come il dover lottare per la salvezza. Andiamo a vedere le ultimissime dai campi con le probabili formazioni.

Le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Scamacca, De Ketelaere. All. Gasperini

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Viti, Doig; Boloca, Matheus Henrique; Bajrami, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi

Atalanta-Sassuolo: orario e dove vederla

Atalanta-Sassuolo gara delle ore 20:45 del sabato della venticinquesima giornata della Serie A, la sesta del girone di ritorno. Al Gewiss Stadium sarà trasmessa in diretta tv. Visibile su Dazn e in streaming sull’App scaricabile su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. La partita sarà trasmessa anche su Sky sul canale 201 e 2013 e Sky Go.