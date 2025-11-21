Scalvini Atalanta, il difensore della Dea si ferma per infortunio: l’esito degli esami strumentali e quando ritornerà in campo

Scalvini Atalanta, brutte notizie per il difensore. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare all’adduttore destro. I dettagli

Brutte notizie per l’Atalanta di Raffaele Palladino alla vigilia di due sfide importanti: il difensore Giorgio Scalvini è stato nuovamente fermato da un infortunio che rischia di privare la squadra nerazzurra della sua presenza nelle prossime partite. La notizia è arrivata nelle ultime ore dopo che Scalvini, già reduce da un periodo di stop, è stato sottoposto a nuovi controlli strumentali per valutare le sue condizioni fisiche.

Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare all’adduttore destro, che impone prudenza. Lo staff medico dell’Atalanta seguirà giorno dopo giorno l’evoluzione dell’infortunio, ma al momento appare difficile ipotizzare un recupero in tempo per il match contro il Napoli. La defezione di Scalvini, elemento centrale nella difesa della squadra di Palladino, rappresenta un duro colpo per la formazione bergamasca, che dovrà riorganizzare il reparto difensivo in vista delle sfide imminenti.

L’assenza di Scalvini non pesa soltanto sul fronte interno, ma arriva in un momento delicato anche in chiave europea. La prossima partita di Champions League rischia infatti di vedere la Dea privata del suo giovane talento, un dettaglio che potrebbe condizionare tattiche e scelte di formazione di Palladino. Il tecnico nerazzurro, che negli ultimi match aveva puntato su Scalvini come perno della difesa, dovrà ora valutare soluzioni alternative per mantenere equilibrio e solidità.

Non è la prima volta che Scalvini deve fare i conti con problemi fisici. Il giovane difensore dell’Atalanta, considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama italiano, ha già vissuto stagioni condizionate da acciacchi muscolari. Tuttavia, la società bergamasca continua a mostrare fiducia nelle sue potenzialità, e lo staff medico lavorerà con attenzione per garantire un recupero completo e sicuro, evitando rischi di recidive.

Intanto, tra i tifosi cresce la preoccupazione: la presenza di Scalvini è fondamentale per dare sicurezza alla retroguardia e supportare la squadra nei momenti più delicati. La speranza è che, con un monitoraggio costante e una gestione attenta del giocatore, il difensore possa tornare a disposizione il prima possibile, permettendo a Palladino di contare su uno dei protagonisti più promettenti del reparto difensivo.

In attesa di aggiornamenti ufficiali, l’infortunio di Giorgio Scalvini rimane una nota dolente per l’Atalanta, che dovrà affrontare le prossime sfide con la consapevolezza di dover fare a meno di uno dei suoi pilastri. La gestione dell’emergenza sarà fondamentale per non compromettere gli obiettivi stagionali della Dea.