Atalanta, ansia per Scamacca: Krstovic pronto a guidare l’attacco contro il Lecce

Atalanta, nerazzurri in ansia per Scamacca: Krstovic è già pronto a guidare l’attacco della Dea contro il Lecce

Tiene banco in casa Atalanta la situazione legata a Gianluca Scamacca, 25 anni, attaccante centrale dal fisico imponente e dal fiuto del gol, arrivato a Bergamo nell’estate 2023. Il bomber nerazzurro ha lasciato il ritiro della Nazionale italiana alla vigilia della sfida contro l’Estonia, disputata ieri sera e vinta 5-0 dagli uomini di Gennaro Gattuso, commissario tecnico azzurro.

Le condizioni fisiche di Scamacca restano un’incognita: le prime indicazioni non sono né allarmanti né del tutto rassicuranti. Lo staff medico della Dea lo monitorerà quotidianamente, con l’obiettivo di rimetterlo a disposizione di Ivan Juric, tecnico croato noto per il suo calcio intenso e aggressivo, nel minor tempo possibile.

Verso Atalanta-Lecce: Juric prepara il ritorno in campo

Archiviata la pausa per le nazionali, Juric dovrà concentrare gli sforzi sulla prossima sfida di campionato. Domenica alle ore 15, al Gewiss Stadium di Bergamo, arriverà il Lecce di Eusebio Di Francesco, allenatore che predilige un gioco offensivo e rapido. L’Atalanta è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale, dopo i pareggi contro Pisa e Parma che hanno chiuso il mese di agosto.

Krstovic, l’ex pronto a colpire

L’assenza di Scamacca potrebbe aprire le porte a Nikola Krstovic, 24 anni, attaccante montenegrino dotato di potenza fisica e senso della posizione. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Krstovic scalpita per affrontare la sua ex squadra. In due stagioni in Salento, con la maglia giallorossa, ha realizzato 18 gol, diventando uno dei beniamini del pubblico leccese.

Questa volta, però, sarà lui a guidare l’attacco nerazzurro contro il Lecce, in un match che potrebbe rivelarsi già decisivo per dare slancio alla stagione della Dea. Juric conta sulla sua voglia di riscatto e sulla conoscenza delle dinamiche difensive avversarie per scardinare la retroguardia salentina.

Obiettivo: tre punti per svoltare

La sfida di domenica rappresenta un crocevia importante: conquistare i tre punti significherebbe non solo muovere la classifica, ma anche ritrovare fiducia e serenità in vista dei prossimi impegni. In attesa di conoscere i tempi di recupero di Scamacca, l’Atalanta si affida alla determinazione di Krstovic per centrare la prima vittoria stagionale.