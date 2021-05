Atalanta, scontro di mercato tra Milan e Lazio: obiettivo Ilicic

Nella prossima finestra di calciomercato, l’Atalanta potrebbe decidere di cedere Josip Ilicic: lo sloveno è nel mirino di Milan e Lazio

Dopo aver cominciato a mille la stagione, l’annata di Josip Ilicic è terminata con molta panchina e poco campo visto. E così questa estate, l’Atalanta potrebbe pensare di cederlo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, lo sloveno sarebbe finito nel mirino di Milan e Lazio.

Da una parte i rossoneri non vorrebbero spendere soldi per il cartellino, andando a pagare esclusivamente lo stipendio di Ilicic, con l’Atalanta però che vorrebbe mettere in piedi un’operazione stile Gomez-Siviglia che ha portato 7,5 milioni nelle casse della Dea. I biancocelesti, invece, difficilmente possono arrivare ai 2,5 milioni di ingaggio ma potrebbero farlo nel caso in cui Andrea Pereira, che guadagna proprio quella cifra, tornasse al Manchester United.