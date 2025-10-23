Atalanta, occasione sprecata contro lo Slavia Praga! Il rammarico del Corriere di Bergamo dopo lo 0-0 nel match di Champions League

Atalanta, il Corriere di Bergamo analizza il pareggio senza reti in Champions League contro lo Slavia Praga e parla di occasione sprecata

Nella prima pagina dell’edizione di Bergamo del Corriere della Sera si parla inevitabilmente dell’Atalanta, reduce dal secondo 0-0 consecutivo tra campionato e Champions League. Dopo il pareggio a reti bianche contro la Lazio, la squadra di Ivan Juric ha replicato lo stesso risultato anche in Europa, contro lo Slavia Praga. Il quotidiano titola: «Atalanta: 0-0 pieno di errori. Un’occasione sprecata. Champions, ostico Slavia Praga», sottolineando come i nerazzurri abbiano mancato una chance importante per allungare in classifica.

Nonostante la delusione per la mancata vittoria, Juric ha analizzato con equilibrio la prestazione dei suoi, evidenziando i progressi sul piano del gioco e della creazione delle occasioni. «Ci sono state molte situazioni dove l’Atalanta poteva fare gol. Ora c’è poco tempo per allenarsi: bisogna essere fiduciosi, anche perché abbiamo creato tante occasioni tra Lazio e oggi. Bisogna considerare che ci sono anche gli avversari. Non si può pensare di dominare ogni singolo match», ha dichiarato il tecnico croato nel post partita.

Juric ha poi aggiunto: «Loro hanno avuto un modo di giocare che puntava a cercare la punta con le palle alte. La squadra, quando aveva la possibilità di fare bene attaccando lo spazio, lo ha fatto, tra De Ketelaere, Lookman e Krstovic».

Il pareggio contro lo Slavia Praga, pur lasciando qualche rimpianto per le occasioni sprecate, conferma comunque la solidità difensiva dell’Atalanta, che non subisce gol da due partite consecutive. Ora i nerazzurri dovranno ritrovare concretezza sotto porta per tornare al successo, in vista del prossimo impegno di campionato.