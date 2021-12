Atalanta, Toloi: «Usciamo a testa alta dalla Champions. Ma c’è delusione»

Rafael Toloi, difensore dell’Atalanta, ha parlato al termine del match di Champions League perso contro il Villarreal

SCONFITTA – «Spiace non aver vinto ma penso che nel secondo tempo abbiamo dato una bella risposta di carattere. Abbiamo creato belle situazioni. Spiace che non abbiamo vinto, ora dobbiamo proseguire in campionato e guardare i sorteggi di Europa League. Noi abbiamo cercato di fare la partita. Abbiamo subito un gol all’inizio su un errore in uscita e poi loro hanno giocatori di qualità. Noi abbiamo fatto una grande partita. Spiace per il risultato, testa alta che abbiamo ancora tutta una stagione da fare».

SECONDO TEMPO POSITIVO – «Sicuramente sì ma anche nel primo tempo abbiamo fatto bene. Nel secondo tempo siamo stati più lucidi nell’ultimo passaggio. E’ mancato poco, spiace, siamo molto delusi ma testa alta perché sappiamo della nostra forza e abbiamo tanto da fare ancora».