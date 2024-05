Milan Genoa, FISCHI per Leao dopo il cambio: lui REAGISCE così

Pioli ha tolto dal campo Leao al sessantesimo minuto inserendo Okafor: botta e risposta tra il pubblico e il portoghese

Poteva essere un Milan Genoa idealae per rivedere Rafa Leao al massimo della forma, ma in realtà sono stati 60 minuti a dir poco deludenti. Per questo Pioli ha deciso di toglierlo per inserire Okafor, entrato tra l’altro subito molto bene in partita.

Al momento del cambio, San Siro ha fischiato l’asso portoghese che ha reagito in maniera molto rabbiosa andato direttamente negli spogliatoi senza parlare con nessuno in panchina.