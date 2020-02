Atalanta Valencia, arbitra Oliver: dall’attacco di Buffon alla Dea

Ufficializzate le designazioni arbitrali per le sfide di Champions League: Atalanta Valencia affidata a Oliver. Brutti ricordi per la Juve

Michael Oliver è l’arbitro designato per la direzione di Atalanta-Valencia, gara valida per gli ottavi di Champions League. L’ultimo precedente del fischietto inglese con un’italiana è passato alla storia per le polemiche nate dalle sue decisioni.

La gara di riferimento è Real Madrid-Juventus dell’aprile 2018. In quella circostanza, dopo il rigore fischiato contro i bianconeri e l’espulsione di Buffon, il portiere commentò così l’operato di Oliver: «Ha un bidone dell’immondizia al posto del cuore».