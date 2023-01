Atalanta, arriva l’offerta per Zapata dall’Inghilterra: i dettagli

Duvan Zapata potrebbe lasciare i nerazzurri, dall’Inghilterra l’Everton avrebbe chiesto l’attaccante colombiano all’Atalanta

Secondo quanto riportato dal Sunday People, Lampard avrebbe chiesto Zapata come rinforzo invernale per l’attacco. Pronta un’offerta per un prestito con riscatto fissato a 17 milioni di euro. La Dea valuta.