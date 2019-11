Atalanta, Zapata vuole tornare: i tempi di recupero

L’attaccante dell’Atalanta Zapata vuole tornare in campo: possibile rientro in Serie A contro la sua Sampdoria. Il colombiano scalpita

L’Atalanta aspetta a braccia aperte il ritorno in gruppo di Duvan Zapata, reduce da un infortunio rimediato con la nazionale colombiana. L’attaccante si sta allenando da solo in questi giorni, ma il suo rientro in gruppo pare vicino.

Nel mirino di Zapata c’è la sfida contro la Sampdoria, di cui ha vestito la maglia per una stagione. Un buon incentivo per tornare tra le mura del “Ferraris”.