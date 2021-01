Athletic Bilbao in lutto, muore a 23 anni il giovane Gandiaga

L’Athletic Bilbao ha comunicato la scomparsa del giovane Aitor Gandiaga

Lutto per l’Athletic Bilbao e per il mondo del calcio. A 23 anni è scomparso il giovane Aitor Gandiaga, calciatore che club basco aveva deciso di mandare in prestito in Tercera Division per permettergli di giocare con continuità.

Secondo i media spagnoli, il ragazzo è rimasto vittima di un grave incidente stradale dopo essersi schiantato con la sua auto contro un autobus per cause ancora da verificare.