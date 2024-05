Sportiello sulla PROTESTA dei tifosi: «Noi proveremo a vincere, ma il tifo deve essere PRESENTE»

Sportiello, portiere del Milan, ha rilasciato qualche dichiarazione a Sport Mediaset su quella che è stata la protesta del tifo

Marco Sportiello è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset ha voluto parlare della protesta degli ultras rossoneri. Le parole del portiere del Milan, che domenica giocherà titolare.

PROTESTA TIFO – «Il tifo è un dodicesimo uomo per ogni squadra. Sicuramente sarà un ambiente particolare, non è ciò che volevamo, ma noi andiamo in campo per vincere ogni partita e dobbiamo far vedere alla gente fuori che noi ci siamo e che vogliamo finire bene, che noi ci siamo»