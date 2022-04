Simeone non ci sta, gli applausi polemici in Atletico City

Non solo i giocatori, ma anche il Cholo Simeone era abbastanza contrariato da alcune scelte arbitrali, nel finale di Atletico City anche gli applausi polemici

Nervi tesi, scintille in campo nella sfida tra Atletico e City, valida per i quarti di finale di ritorno della Champions League. Nel finale oltre alla rissa che ha portato al rosso a Felipe, si è reso protagonista anche Simeone.

Il Cholo non ha gradito la gestione dell’arbitro e lo ha più volte applaudito ironicamente. Pronta l’ammonizione per il tecnico argentino. Match che poi è sfociato in un parapiglia nel tunnel.