Atletico Madrid, il presidente Enrique Cerezo annuncia l’operazione dell’attaccante Diego Costa: ecco le sue parole

Enrique Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni al quotidiano El Espanol: «Diego Costa? Verrà operato giovedì. Mercato? Abbiamo già provato ad acquistare qualcuno in estate ma non ci siamo riusciti, abbiamo una grande squadra con buoni attaccanti».

«A gennaio non possiamo prendere nessuno perché le clausole economiche della Liga ce lo impediscono. A meno che non vendiamo qualcuno, ma non credo sia possibile».