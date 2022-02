Atletico Madrid, Cerezo: «Simeone qui finchè vorrà. Lo United...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il presidente dell’Atletico Madrid Enrique Cerezo ha parlato in vista della sfida di Champions League contro lo United

Enrique Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid, ha parlato a poche ore dalla sfida con il Manchester United.

SIMEONE – «Resterà con noi finché vorrà. Questo è tutto. Dubito che qualcuno avrebbe ottenuto quello che ha ottenuto lui in questi dieci anni all’Atletico e tutto l’ambiente è dalla sua parte».

MANCHESTER UNITED – «È una partita diversa che può rappresentare una svolta. La Champions League è sempre la Champions League».

STAGIONE – «In tutte le squadre del mondo ci sono momenti buoni e cattivi. La sfortuna è che siamo fuori forma da qualche mese e dobbiamo accettarlo. Questo non significa che chiuderemo male in campionato e non dice nulla su come andranno le cose stasera. Il nostro momento peggiore è arrivato in mezzo alla stagione, ad altri capita all’inizio o alla fine. Cercheremo di superarlo, vogliamo vincere le prossime partite e fare punti soprattutto in campionato».

RONALDO – «Cristiano è un giocatore magnifico. Abbiamo giocato tante volte contro di lui e non abbiamo avuto nessun timore».