Atletico Madrid, Depay si presenta: «Simeone vuole che mi senta a casa»

Memphis Depay, neo attaccante dell’Atletico Madrid, si è presentato in conferenza stampa.

SIMEONE – «Abbiamo parlato un po’ di come mi sento. Ieri è stata una giornata molto lunga, tutte le scartoffie… La cosa più importante è che vuole che mi senta a casa e ovviamente vuole che mi adatti il ​​prima possibile. È noto per la sua passione e vuole che sia pronto il prima possibile. Penso che mi conosca bene dai tempi del Lione e del Barça, gli piacevo già quando ero al Lione Sarà una sfida per me».

ATLETICO – «Prima di tutto ringrazio il presidente. È stato tutto molto veloce, mi sono unito già allenato con intensità. Ho avuto una piacevole conversazione con l’allenatore e sono molto felice, voglio mostrare cosa posso fare».