L’Atletico di Simeone perde contro Muriqi: «Brutta partita»

Chi di spada ferisce… Dopo la pessima prestazione contro il Manchester City, l’Atletico perde contro una squadra altrettanto chiusa

L’allenatore dell’Atletico Madrid Diego Simeone ha parlato ai media spagnoli al termine dell’inattesa sconfitta contro il Maiorca. Il gol decisivo è arrivato su rigore calciato dall’ex Lazio Muriqi.

SIMEONE – «Siamo partiti bene. Loro hanno preparato benissimo la partita, si sono chiusi e hanno saputo farci male in ripartenza. Ci sono state pochissime chance da entrambi i lati, il rigore ha deciso la partita. È sempre merito dell’avversario quando non si riesce a giocare bene, però ci è mancata la capacità di generare pericoli. Non si sono presentate le situazioni che volevamo trovare: ricordo pochissime giocate di squadra per superare una formazione ben organizzata che difende bene. È sempre facile dare la colpa alla scarsa concentrazione per la Champions League, ma oggi semplicemente non abbiamo fatto una buona partita. Il Maiorca ci ha portato a fare la partita che volevano loro e non siamo riusciti a sfondare il loro muro».