Atletico Madrid, contro l’Inter è vietato sbagliare: le possibili mosse di Simeone per mettere in difficoltà i nerazzurri

Atletico Madrid, Simeone contro l’Inter non può permettersi errori. Le possibili mosse dell’argentino per portare a casa i tre punti. Le ultime

C’è grande attesa per Atletico Madrid-Inter di stasera. Ecco come riassume i temi principali il quotidiano AS a proposito della squadra di casa.



Grandi notizie per Diego Simeone in vista della sfida di Champions League contro l’Inter. Dopo la pesante assenza di Marcos Llorente, squalificato dopo la sconfitta al Coliseum contro il Getafe, il tecnico dell’Atletico Madrid sembra pronto a recuperare due pedine fondamentali: il portiere Jan Oblak e l’attaccante Giuliano Simeone. Entrambi hanno iniziato l’allenamento di vigilia con il gruppo, mostrando un buon ritmo.



Tuttavia, l’allenamento ha registrato l’assenza di Nico Gonzalez, fermato da un’indisposizione. La sua presenza contro l’Inter è in dubbio e dipenderà dall’evoluzione delle sue condizioni nelle prossime ore; la lista dei convocati, attesa per domani, chiarirà la situazione.

Durante la sessione, Simeone ha diviso la squadra in due gruppi, integrando anche i giovani Boñar e Spina dal Madrileño. In uno dei gruppi, il “Cholo” ha schierato dieci giocatori di campo che ricordano molto la formazione vittoriosa di misura contro il Getafe, con due novità significative: Giuliano Simeone al posto dello squalificato Llorente e Antoine Griezmann a sostituire l’indisposto Nico Gonzalez.

La difesa provata era composta da Nahuel Molina, Giménez, Lenglet e Ruggeri, una scelta che potrebbe nuovamente relegare Hancko in panchina. A centrocampo, una linea a quattro con Giuliano a destra, la coppia Koke-Barrios in mediana e Baena a sinistra. In attacco, Griezmann farebbe coppia con Julián Alvarez.



Simeone dispone di diverse varianti e alternative per cercare di ripetere l’impresa di due anni fa, quando l’Atletico sconfisse l’Inter 2-1 al Wanda Metropolitano, pareggiando i conti dell’andata e qualificandosi poi ai quarti di finale dopo i calci di rigore. La sfida si preannuncia intensa, con il “Cholo” pronto a sfruttare ogni risorsa a sua disposizione per superare l’ostacolo nerazzurro.