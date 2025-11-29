Atletico Madrid, premi a Simeone e Griezmann: allenatore e giocatore ricevono il Golden Foot 2025 dal World Champions Club! La motivazione

Atletico Madrid, il World Champions Club premia la carriera straordinaria di Simeone e l’impatto globale di Griezmann nel calcio mondiale

Il World Champions Club ha assegnato il prestigioso Golden Foot 2025 a Diego Simeone e Antoine Griezmann, premiando rispettivamente la leggendaria carriera dell’allenatore argentino e l’impatto globale del francese nel mondo del calcio. Il riconoscimento celebra ogni anno i protagonisti che hanno lasciato un segno indelebile nello sport, con le impronte dei vincitori immortalate su un trofeo unico.

La carriera leggendaria di Simeone

Il Golden Foot per Simeone è un premio che celebra la sua carriera straordinaria. La motivazione ufficiale recita: «Un uomo la cui passione, disciplina e spirito indomabile hanno forgiato un’intera epoca del calcio». La carriera del Cholo è stata rivoluzionaria, prima come giocatore di livello internazionale con l’Argentina e con numerosi top club europei, e poi come allenatore dell’Atletico Madrid, dove ha trasformato la squadra in una delle più competitive e ammirate al mondo. Sotto la sua guida, l’Atletico è arrivato a due finali di Champions League (2014 e 2016) dopo decenni di attesa. Il ‘Cholismo’, la sua filosofia di gioco, ha cambiato la cultura del club, plasmando generazioni di tifosi e ispirando l’intero panorama calcistico.

Griezmann: il talento che ha segnato un’era

Accanto a Simeone, Antoine Griezmann, compagno di viaggio dell’allenatore per ben dieci stagioni, è stato celebrato come uno dei talenti più grandi della sua generazione. Dal suo debutto con la Real Sociedad fino alla maglia biancorossa dell’Atletico, il francese ha conquistato titoli e riconoscimenti, tra cui il Mondiale del 2018 e la Nations League. Il suo impatto in campo e la sua visione del gioco lo rendono uno dei calciatori più ammirati a livello globale, capace di lasciare un segno indelebile sia a livello di club che internazionale.

