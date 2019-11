Atletico Madrid, stop per Diego Costa: le condizioni

Atletico Madrid, out Diego Costa: lo spagnolo con molta probabilità dovrà essere operato per un’ernia cervicale

Non è una stagione fortunata questa per l’attaccante dell’Atletico Madrid Diego Costa. Fino ad ora infatti sono solo due le reti segnate in Liga e ancora nessuna in Champions.

A questo, come riporta gianlucadimarzio.com, si aggiungono anche gli infortuni. Il club ha infatti comunicato che lo spagnolo soffre di un’ernia al disco cervicale. Il giocatore sarà sottoposto ad altri trattamenti per i prossimi giorni ma ci sono alte possibilità che verrà operato.