Atletico Madrid, Torreira dice basta: sogna un’altra squadra

Lucas Torreira pare intenzionato a voler lasciare l’Atletico Madrid. Il suo sogno è una squadra argentina

Lucas Torreira si appresta a lasciare l’Atletico Madrid. Come riportato dal Mundo Deportivo, infatti, il centrocampista avrebbe deciso di dire basta alla sua avventura in Colchonero.

Il sogno dell’uruguaiano sarebbe quello di trasferirsi in Argentina per vestire la maglia del Boca Juniors. Torreira rientrerà così all’Arsenal dopo il prestito all’Atletico Madrid per cercare di realizzare il suo sogno sudamericano.