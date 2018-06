Attenta Inter, l’Atletico Madrid mette gli occhi su Paulo Diaz

L’Inter segue con interesse il difensore cileno Paulo Diaz del San Lorenzo, che gli è stato consigliato in passato dall’ex Gary Medel. Sul giocatore ci sarebbe però anche l’Atletico Madrid

Nel corso della stagione appena conclusa il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti ha lasciato intendere che gli servissero maggiori alternative in difesa, in particolare per quanto riguarda le fasce laterali. I nerazzurri al momento non possono riscattare Joao Cancelo dal Valencia e per questo sono alla ricerca di una alternativa all’altezza. Uno dei nomi più caldi è quelli di Paulo Diaz, difensore classe ’94 del San Lorenzo consigliato dal connazionale Gary Medel durante la sua parentesi all’Inter. Il giocatore cileno ha nella duttilità una delle sua caratteristiche principali e infatti può giocare sia da centrale sia da terzino. Qualche giorno fa il cileno ha ammesso di voler provare un’esperienza in Europa per partecipare alla Champions League e l’Inter potrebbe essere la scelta ideale. «Mi piacerebbe giocare in Champions per eguagliare Alexis Sanchez e Arturo Vidal, che hanno soddisfatto i loro sogni. Voglio fare lo stesso», ha detto Paulo Diaz.

Il club di proprietà di Suning è convinto delle qualità del difensore del San Lorenzo ma dovrà vedersela con la concorrenza dell’Atletico Madrid. I Colchoneros al momento hanno altre priorità sul mercato ma potrebbero far valere il loro maggiore peso economico e in campo internazionale. Nel frattempo l’agente di Paulo Diaz è atteso in Europa per valutare l’entità delle offerte pervenute per il suo assistito mentre il San Lorenzo punta ad incassare una bella cifra dalla sua cessione, in quanto dovrà dividere il ricavato con il Palestino de Chile.