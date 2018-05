Bagarre per Fabian Ruiz: Napoli, Roma e Atletico Madrid sul giocatore

Il mercato del Napoli entra nel vivo, gli azzurri si stanno mettendo al lavoro per rinforzare la squadra per il nuovo allenatore

Grandi manovre in casa Napoli. Soprattutto a centrocampo. Non solo Leandro Paredes, il Napoli segue con molto interesse anche Fabiàn Ruiz. Sondaggio della società azzurra per il centrocampista classe ’96 del Betis, che piace anche alla Roma ed è stato seguito a gennaio dall’Inter. Clausola da 30 milioni, qualità importanti con 3 gol segnati in 34 partite giocate nell’ultima Liga. De Laurentiis vorrebbe regalare ad Ancelotti la prima pedina del nuovo centrocampo azzurro e ha individuato nel regista del Betis il profilo ideale.

La concorrenza, però, non manca. L’Atletico Madrid è innamorato di questo giovane centrocampista spagnolo e potrebbe presto provare a portarlo alla corte di Simeone. In Spagna d’altronde, Fabiàn Ruiz, è considerato tra i migliori e a settembre entrerà anche nel giro della Nazionale maggiore. Per questo motivo la famiglia preferirebbe fargli continuare il processo di crescita proprio in Liga. In Italia invece gli azzurri dovranno battere la concorrenza rappresentata dalla Roma. Monchi stravede per il giocatore, ma per comprarlo deve prima forzatamente vendere qualcuno.