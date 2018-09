Il Borussia Dortmund avrebbe offerto all’Ajax oltre 30 milioni di euro per David Neres. Il brasiliano è un obiettivo della Roma

La Roma in questa stagione ha già acquistato giovani interessanti come Justin Kluivert, la cui tribuna nella gara di Champions League contro il Real Madrid pare sia stata una scelta punitiva da parte di Di Francesco. Sul taccuino del direttore sportivo Monchi in realtà ci sarebbe il nome anche di un ex compagno di squadre dell’attaccante figlio d’arte. Stiamo parlando del brasiliano David Neres.

Stando a quanto riporta il quotidiano olandese De Telegraaf, il Borussia Dortmund avrebbe messo gli occhi sul giocatore classe ’97 dell’Ajax. I tedeschi avrebbero addirittura proposto ai Lancieri un’offerta da ben 33 milioni di euro per il suo cartellino. David Neres dal canto suo allontana le voci di mercato pur dicendosi lusingato dal’interesse del club della Ruhr. «L’offerta del Borussia? L’ho letto ma non ci penso, sono concentrato solo sull’Ajax. Ovviamente mi fa piacere che un grande club sia pronto a investire su di me», ha detto il telentino carioca. Per la Roma la possibilità di un secondo caso Malcom resta comunque dietro l’angolo.