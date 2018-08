Il Fulham è tra i club interessati al cartellino di Praet. La Sampdoria e gli inglesi hanno iniziato le trattative

Dennis Praet è stata una delle scommesse vinte dalla Sampdoria nella scorsa stagione. Il centrocampista belga ha stupito per la capacità di muovere il pallone con precisione e ha chiuso il campionato con 1 gol e 3 assist tra Serie A e Coppa Italia. L’ex Anderlecht ha attirato l’attenzione di diversi club italiani ed internazionali ma uno in particolare si sarebbe mosso con decisione per acquistare il suo cartellino. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il Fulham ha avviato i primi contatti con la Sampdoria per il trasferimento di Praet in Inghilterra. Le trattative pare siano ancora nelle fasi preliminari ma i blucerchiati hanno comunque deciso di sedersi al tavolo dei colloqui con i Cottages, segnale che il belga non sia così incedibile come la dirigenza aveva lasciato intendere nelle scorse settimane.

La Sampdoria intanto continua a lavorare per riportare Pedro Obiang a Genova. Il club ligure si sta impegnando al massimo per convincere il West Ham a cedere il giocatore ma gli inglesi continuano a resistere alle offerte.