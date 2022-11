Attento Deschamps, la Francia ha due debolezze

La Francia di Deschamps sta dimostrando alcune debolezze nel reparto arretrato che potrebbero costarle caro

Rispetto ad altre grandi del Mondiale, la Francia ha dimostrato a Qatar 2022 di avere una solida identità, nonostante Deschamps abbia dovuto ridisegnare il centrocampo per i forfait di Pogba e Kanté. Ed è proprio sulla solidità che il Ct deve lavorare perché in questa prima fase la sua squadra ha evidenziato due forme di debolezza che potrebbero incidere notevolmente sul cammino.

IN SVANTAGGIO 2 VOLTE – In 2 incontri su 3 i galletti si sono trovati sotto. É successo nella gara inaugurale con l’Australia e stasera con la Tunisia. Due segnali che devono far riflettere.

HA SEMPRE INCASSATO GOL – Non c’è stato incontro che la Francia abbia portato a termine senza subire gol. Ripensando a quanto successo all’Europeo dell’anno scorso, c’è davvero materia di riflessione urgente. Perché quella resta un’impresa gettata al vento, al di là dei meriti dell’Italia di Mancini, ripensando al 3-3 con la Svizzera e poi all’epilogo ai rigori: una gara che ha sommato i due vizi di questo Mondiale, con la Francia trovatasi subito sotto e poi capace di regalare due gol quando aveva ribaltato la situazione sul 3-1 con una prestazione scintillante.