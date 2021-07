Audero Juve, l’ipotesi non è tramontata: le ultime sul portiere

Calciomercato Sampdoria, in piedi a livello progettuale una trattativa con la Juventus per Emil Audero: le ultime

La Juventus vanta ancora un diritto di prelazione su Emil Audero, ma riguardo al secondo portiere avrebbe già scelto Mattia Perin. Il discorso è puramente economico: l’ex portiere del Genoa fa già parte della rosa della Juventus e non costa nulla, Audero ha una valutazione di 20 milioni di euro, considerata dalla dirigenza bianconera eccessiva.

A quanto sostiene Il Secolo XIX, a livello progettuale sarebbe ancora possibile una trattativa per il passaggio del portiere in dalla Sampdoria alla Juventus. Oltre al fatto che Perin dovrebbe essere ceduto sarebbe necessario però trovare una quadra con la Juventus sul prezzo: 20 milioni di euro è fuori discussione, la Juventus potrebbe proporre in cambio due contropartite provenienti dall’Under 23.