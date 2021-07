Aurora Galli all’Everton, ufficiale: il comunicato del club

Ora è anche ufficiale: Aurora Galli è una nuova calciatrice dell’Everton. L’ex centrocampista della Juventus Women ha firmato un contratto di due anni con opzione per il terzo.

Dopo quattro anni in bianconero comincia la sua avventura Oltremanica.

✍️ | We are excited to announce that Aurora Galli has signed a two-year deal with the Club, with an option for an additional year.

— Everton Women (@EvertonWomen) July 28, 2021