Ausilio temporeggia: «Candreva e Nagatomo? Ne parliamo a fine campionato»

Il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, ha fatto il punto sul futuro di Antonio Candreva e Yuto Nagatomo

L’impressione che l’Inter sia un cantiere aperto è un po’ di tutti, tra elementi della vecchia guardia da cedere per monetizzare, titolari a cui rinnovare il contratto e talenti da regalare a Luciano Spalletti. Lo sa bene Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, il quale è stato imbeccato sull’argomento da Premium Sport: «La presenza dell’agente Federico Pastorello al centro tecnico Suning? Mi ha chiesto i biglietti per la partita, poi è un amico e ne abbiamo approfittato per fare il punto della situazione su Antonio Candreva e Yuto Nagatomo».

Due situazioni di mercato a sè stanti, visto che il primo fa ancora parte dei piani tecnici di Luciano Spalletti mentre il secondo potrebbe restare in Turchia: «Yuto sta facendo davvero bene con la casacca del Galatasaray, suscitando interesse, mentre per il rinnovo contrattuale di Antonio vale lo stesso discorso fatto per il resto della rosa: valuteremo a fine stagione. Poi, tra l’altro, queste chiacchiere sono durate appena mezz’ora con Pastorello». Quindi un pensiero all’Inter del futuro: «Il livello della nostra Primavera è sempre ottimo, per cui non mi preoccupo, ma c’è la necessità di avere le seconde squadre per valorizzarli in tornei importanti come quelli di B o C».