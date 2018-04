Nagatomo resta in Turchia: Galatasaray pronto a riscattarlo

Calciomercato Inter, in estate si può concretizzare la cessione a titolo definitivo al Galatasaray di Yuto Nagatomo: il club turco lavora sul riscatto

Dopo sette anni tra alti e bassi, a gennaio Yuto Nagatomo ha lasciato l’Inter: accordo raggiunto con il Galatasaray per il trasferimento a titolo temporaneo. Negli ultimi mesi il laterale giapponese ha trovato molto spazio: otto presenze e due assist in Super Lig, prestazioni che hanno convinto la dirigenza giallorossa.

Secondo quanto riporta la stampa turca, il Galatasaray è al lavoro per riscattare il cartellino del classe 1986: Fanatik Football rivela che la dirigenza turca sta cercando l’intesa con il Biscione sulla cifra per il riscatto di Nagatomo. C’è ancora distanza, ma non sembra un ostacolo insormontabile: la fumata bianca è dietro l’angolo…