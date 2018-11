Dopo la vittoria contro il Valencia, la Juventus approva agli ottavi di Champions: ma chi sono le probabili avversarie?

Ad una giornata e mezzo dalla fine dei gironi di Champions League, è già tempo di bilanci. Infatti, con la vittoria di questa sera contro il Valencia, la Juventus è aritmeticamente qualificata agli ottavi di finale. Da valutare ancora la sua posizione nel girone H: prima o seconda? Nel girone, i bianconeri sono a 12 punti davanti al Manchester United a 10, il Valencia a 5 e lo Young Boys a 1. Alla luce dei risultati di questa sera e considerando la classifica delle squadre che giocheranno domani sera, si può già ipotizzare una lista delle papabili avversarie considerando la Juventus come prima nel girone.

Nel girone A è un testa a testa tra Atletico Madrid e Borussia Dortmund, da vedere i prossimi due match, ma la sensazione è che entrambe vinceranno nelle prossime due giornate. Se dovesse esser così, sarebbe l’Atletico a finire secondo dietro i tedeschi. Nel girone B il Barcellona è qualificato come primo, ma è ancora da valutare il secondo posto. Si deciderà tutto domani sera nella partita tra Tottenham e Inter.

Nel girone C la situazione è più complicata in quanto PSG, Napoli e Liverpool si giocheranno tutto nelle ultime due partite. Nel girone D dovrebbe esser lo Schalke 04 a qualificarsi come secondo dietro al Porto. Decisivo sarà lo scontro diretto di domani sera. Attenzione però al Galatasaray che potrebbe fare lo sgambetto.

Nel girone E a meno di clamorosi ribaltoni, sarà l’Ajax ad esser al secondo posto dietro al Bayern. Nel girone F dietro al Manchester City, Shakhtar e Lione si giocheranno tutto nell’ultima giornata dei gironi di Champions. Nel girone G la Roma è automaticamente seconda dietro al Real e perciò non può esser inserita nell’urna contro la Juve in quanto squadra italiana. Ricapitolando dunque, secondo i pronostici dovrebbero esser queste le possibili avversarie: