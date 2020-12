AZ, Slot torna sul pareggio col Napoli: «Meritavamo di vincere»

Arne Slot è tornato sul pareggio in Europa League contro il Napoli

Arne Slot, allenatore dell’AZ Alkmaar, ai microfoni del sito ufficiale del club olandese è tornato sul pareggio in Europa League contro il Napoli.

«Non riusciamo quasi mai ad avere e sfruttare la prima chance. Creiamo molto, ma non concretizziamo sempre. Dobbiamo migliorare su questo perché ci sono squadre che fanno gol al primo tentativo e poi vincono facilmente le partite. E’ bello pensare che avremmo dovuto vincere contro il Napoli, la dice lunga sullo sviluppo di questa squadra. È un peccato che non ci siano i tifosi in partite così importanti come con Napoli e Real Sociedad, ma a volte pare di sentirli con i fuochi d’artificio all’esterno dello stadio».