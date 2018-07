Bacca e Uribe sono stati minacciati di morte per aver sbagliato i calci di rigore decisivi nella sfida contro l’Inghilterra

La stupidità non ha davvero confini. La Colombia è stata eliminata ieri dal Mondiale ai calci di rigore contro l’Inghilterra (è la prima volta per la Nazionale dei Tre Leoni) e gli errori dal dischetto di Carlos Bacca e Mateus Uribe non sono stati perdonati da una frangia violenta di “tifosi”. Entrambi i giocatori sono stati infatti minacciati di morte anche se in verità la maggior parte dei messaggi di odio diffusi sui social network erano rivolti all’attaccante milanista di ritorno dal prestito dal Villarreal. Proprio ieri 3 luglio è stato inoltre l’anniversario di un tragico evento che ha visto coinvolto un altro giocatore colombiano. Poco dopo il Mondiale di USA 1994 il difensore Andres Escobar era stato ucciso per aver causato un autogol nella partita contro i padroni di casa che costò l’eliminazione ai Cafeteros.

Qualche settimana fa Carlos Sanchez aveva invece ricevuto minacce di morte per aver provocato il rigore contro il Giappone nella partita di esordio della Colombia in questa Coppa del Mondo.