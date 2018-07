Dopo sei sconfitte consecutive l’Inghilterra batte la Colombia ai rigori e sfata la maledizione dagli undici metri

I rigori non sono mai stati fortunati per l’Inghilterra. La più grande paura dei tifosi della Nazionale dei Tre Leoni era proprio quella di arrivare a decidere il passaggio ai quarti di finale contro la Colombia dagli undici metri ed effettivamente così è stato. I precedenti infatti non erano decisamente favorevoli agli inglesi ma la selezione di Gareth Southgate è riuscita finalmente a sfatare un tabù che durava da oltre 40 anni. Questa è infatti la prima volta che l’Inghilterra vince ai rigori dopo 6 sconfitte consecutive. La striscia negativa era iniziata nel 1990 quando Pearce e Waddle decretarono la sconfitta contro la Germania nella semifinale dell’Europeo giocato in casa. Sei anni dopo fu proprio Southgate a sbagliare dagli 11 metri sempre contro i tedeschi. Ai Mondiali del 1998 l’Inghilterra perse contro l’Argentina negli ottavi di finale (errori di Ince e Batty) e nel 2004 contro il Portogallo (Beckham e Vassel) ai quarti di finale. Nel 2006 furono Lampard, Gerrard e Carragher a sbagliare i rigori sempre contro i lusitani. Nel 2012 fu invece l’Italia a battere l’Inghilterra per 4 a 2 ai quarti finale dell’Europeo.