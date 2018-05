Che fine farà Bacca? Arrivano offerte da Turchia e Cina

Il Villarreal vorrebbe confermare Carlos Bacca ma non intende pagare il riscatto da 15,5 milioni concordato con il Milan in estate. Diversi club turchi e cinesi si sono fatti avanti per il cartellino del colombiano

Carlos Bacca quest’anno si è distinto con la maglia del Villarreal (18 gol e 7 assist tra Liga, Europa League e Coppa del Re) ma ancora non sa quale sarà il suo destino. Il centravanti colombiano ha concluso il prestito nel club spagnolo e nonostante la volontà di continuare la sua esperienza con il “Sottomarino giallo” al momento sembra destinato a tornare al Milan. I rossoneri chiedono tutti i 15,5 milioni di euro fissati per il suo riscatto mentre il Villarreal ritiene che questa cifra sia fin tropo eccessiva. I due club hanno avviato trattative sempre più strette ma in questo momento è il Milan ad avere il coltello dalla parte del manico. Nel caso in cui Bacca disputasse un Mondiale di alto livello con la sua Colombia il prezzo del cartellino potrebbe infatti salire e le offerte fioccare.

Secondo quanto riporta Gazzamercato.it, l’attaccante ha già suscitato l’interesse di diverse squadre ed in particolare in Turchia e Cina. In prima linea per l’acquisto del suo cartellino ci sarebbero il Galatasaray e il Trabzonspor ma Bacca potrebbe anche farsi convincere dalla pioggia di milioni che potrebbero arrivare dal Paese del dragone.