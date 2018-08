Suso e Bailey in pole position, più staccato Marlos dello Shakhtar: la Roma va in sprint per la nuova ala

Questa notte la Roma scenderà in campo contro il Real Madrid e concluderà la tournée americana. Un occhio al campo e uno al mercato per Monchi. Il ds giallorosso è al lavoro per completare la rosa da mettere a disposizione di Di Francesco e le sue attenzione, in questo momento, si stanno focalizzando sull’esterno da regalare al tecnico romano. Prima di tutti c’è il giamaicano classe 1997 Leon Bailey, mancino purissimo come Malcom e dotato di una velocità sovrumana. In alternativa c’è Suso, sul quale si è pronunciato ieri lo stesso Leonardo escludendo offerte nell’immediato. Tutti e due sono molto difficile da prendere, specie lo spagnolo, non tanto per il prezzo (35 milioni), quanto per le modalità di pagamento imposte dalla Lega sui trasferimenti degli Italiani con fideiussioni molto onerose da presentare all’atto dell’acquisto.

Costa molto meno il brasiliano Marlos che ha 30 anni e il contratto in scadenza con lo Shakhtar nel 2019 ma non è una prima scelta e quindi parte molto indietro nelle gerarchie giallorosse. Per il centrocampo è un’opportunità assai concreta Diadie Samassekou, mediano del Salisburgo. O meglio, rappresenta il piano B di Monchi che non ha mai mollato Steve N’Zonzi. Nel giro di tre massimo quattro giorni si capirà tutto: il Siviglia aspetta il centrocampista in ritiro dopo le vacanze mondiali mentre giovedì chiude il calciomercato inglese, in base alle mosse dell’arsenal la Roma deciderà se affondare su Samassekou.