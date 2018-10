Genoa, Ballardini confermato sulla panchina dopo un lungo vertice con Preziosi

Dopo la brutta sconfitta interna contro il Parma, il presidente Preziosi ha voluto incontrare Ballardini che è stato confermato

Un’ora e venti di colloquio per placare l’ira di Enrico Preziosi. Dopo la brutta sconfitta per 1-3 contro il Parma, il numero uno rossoblù ha riunito i vertici del club: l’amministratore delegato Zarbano, il dg Perinetti, il ds Donatelli, e ovviamente Ballardini. Al centro di questa riunione al Ferraris, la sconfitta per 3-1 contro il Parma di oggi pomeriggio. Un confronto lungo, ma al termine del quale filtra che non dovrebbero esserci cambi sulla panchina rossoblù (nonostante questo ko inaspettato e duro da digerire).

La sosta sarà utile per preparare al meglio i prossimi impegni che dunque saranno decisivi e potranno dare un quadro più chiaro della situazione, anche quella legata al futuro di Ballardini. Preziosi ha sondato da tempo Nicola, ma l’attuale tecnico del Genoa ad oggi è confermato.