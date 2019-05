Inter, il ballottaggio Lautaro-Icardi è tragedia: ecco tutti i numeri

Il ballottaggio Lautaro-Icardi si ripete ad ogni giornata: i dati sono impietosi. Spalletti confida nelle altre parti del campo

Il ballottaggio Lautaro-Icardi in casa Inter ci è stato proposto ad ogni singola giornata. Puntualmente, si ripeterà nella sfida decisiva in ottica Champions contro l’Empoli. I frutti di quest’alternanza, tuttavia, non hanno fatto bene all’Inter di Spalletti.

Nelle ultime 5 uscite stagionali, Icardi e Lautaro non hanno mai segnato su azione. L’unico gol quello dell’ex capitano nerazzurro, ieri sera, su rigore. L’Inter è costretta quindi a mandare in gol, spesso e volentieri, altri interpreti: Nainngolan, Gagliardini, Politano e Keita hanno segnato ben 19 gol sostituendo, di fatto, i numeri dell’Icardi della passata stagione.