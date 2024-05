Sassuolo Inter: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

Allo Stadio Mapei, il match per la 35ª giornata di Serie A 2023/2024 tra Sassuolo e Inter: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

Allo Stadio Mapei, Sassuolo e Inter si affrontano nel match valido per la 35esima giornata della Serie A 2023/24.

PRIMO TEMPO

I nerazzurri scendono in campo dopo la festa Scudetto della scorsa settimana e, complice anche il turnover, i nerazzurri scendono in campo senza troppo mordente. Nei primi minuti Sassuolo in perfetto controllo, prima con Thorstvedt la cui conclusione e deviata in corner dalla difesa, poi con Lipani che subito spaventa Audero. Al 20′ i padroni di casa vanno in vantaggio con Laurienté, servito da dietro da Doig che lo mette in condizioni di calciare con potenza alle spalle di Audero. Il gol risveglia l’Inter, che crea due buone occasioni con Dumfries e poi nel finale di tempo troverebbe anche il pari, ma il gol di Lautaro viene annullato per un offside millimetrico.

SECONDO TEMPO

Ripresa con poche emozioni: i neroverdi si chiudono a difendere il vantaggio, mentre i Campioni d’Italia, pur mantenendo il possesso continuo, creano molto poco e si rendono pericolosi solo con un cross di Cuadrado all80′ per Arnautovic, messo in corner della difesa di casa.

SASSUOLO (3-5-1-1): Consigli; Erlic, Ferrari, Kumbulla; Toljan (86′ Missori), Lipani (71′ Obiang), Henrique (86′ Racic), Thorstvedt (59′ Boloca), Doig; Laurienté; Pinamonti.

A disposizione: Pegolo, Cragno, Pedersen, Mulattieri, Bajrami, Ceide, Viti, Volpato. Allenatore: Davide Ballardini.

INTER (3-5-2): Audero; Pavard, De Vrij, Bastoni (69′ Buchanan); Dumfries (60′ Cuadrado), Frattesi (69′ Barella), Asllani (74′ Klaassen), Mkhitaryan (60′ Arnautovic), Carlos Augusto; Sanchez, Lautaro.

A disposizione: Sommer, Di Gennaro, Sensi, Cuadrado, Arnautovic, Thuram, Calhanoglu, Bisseck, Dimarco, Darmian. Allenatore: Simone Inzaghi.