Secondo Balotelli Astori ha visto la partita dell’Italia facendo il tifo per gli azzurri: il post emozionante della punta dopo la gara in Nazionale

Mario Balotelli è tornato a giocare e a fare gol in Nazionale. Il giocatore del Nizza ha rivolto un pensiero commosso e commovente a Davide Astori alla fine della partita. Italia-Arabia Saudita era terminata da poco col risultato di due a uno per gli azzurri, quando Balotelli ha deciso di dedicare proprio a Astori il suo ritorno con gol con l’Italia. «Lo so che è tardi lo so che ormai sei là, ma sono convinto che là, in alto, oggi la guardavi con mio papà la partita! Questo gol, anche se non vorrà dire niente, anche se non servirà a niente, lo dedico a te» ha scritto Balo su Instagram.

Un bel gesto da parte di Mario Balotelli, che negli ultimi mesi ha dimostrato di aver messo la testa a posto, almeno per quanto riguarda i social. Il post è arricchito da una foto di Davide Astori con la maglia della Nazionale. Il difensore della Fiorentina è scomparso lo scorso 4 marzo, ma per il mondo del calcio è stata una perdita incredibile e ancora oggi si sente la sua mancanza.