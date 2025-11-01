 Balotelli esulta sull'esonero di Vieira: «Finalmente il Genoa può rinascere! Ha fatto questo in maniera molto egoista» - Calcio News 24
Genoa News

Balotelli esulta sull’esonero di Vieira: «Finalmente il Genoa può rinascere! Ha fatto questo in maniera molto egoista»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

24 secondi ago

on

By

Balotelli

Balotelli si esprime così sui social dopo quello che è stato l’esonero di Vieira al Genoa: allenatore con cui ha avuto molto da ridire

Mario Balotelli e Vieira hanno aperto molte polemiche l’anno scorso in casa Genoa: con il giocatore che accusò il tecnico di agire in maniera tanto egoista quanto irrispettosa nei suoi confronti, nonostante i risultati dessero ragione all’ex giocatore. Tuttavia il Genoa è ultimo in classifica, e si è deciso in società di proseguire con un mister diverso rispetto a Vieira.

44e60660 734d 4350 a4cb 634eb8b5dae7 1

A fronte di ciò ecco cosa ha scritto Mario Balotelli in una storia Instagram nei confronti del Genoa e della decisione dei rossoblu.

