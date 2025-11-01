Balotelli esulta sull'esonero di Vieira: «Finalmente il Genoa può rinascere! Ha fatto questo in maniera molto egoista» - Calcio News 24

Genoa News
Balotelli esulta sull’esonero di Vieira: «Finalmente il Genoa può rinascere! Ha fatto questo in maniera molto egoista»
Balotelli si esprime così sui social dopo quello che è stato l’esonero di Vieira al Genoa: allenatore con cui ha avuto molto da ridire
Mario Balotelli e Vieira hanno aperto molte polemiche l’anno scorso in casa Genoa: con il giocatore che accusò il tecnico di agire in maniera tanto egoista quanto irrispettosa nei suoi confronti, nonostante i risultati dessero ragione all’ex giocatore. Tuttavia il Genoa è ultimo in classifica, e si è deciso in società di proseguire con un mister diverso rispetto a Vieira.
A fronte di ciò ecco cosa ha scritto Mario Balotelli in una storia Instagram nei confronti del Genoa e della decisione dei rossoblu.
