Il presidente del Nizza ha parlato della situazione di Mario Balotelli, attaccante italiano che sembrava prossimo al trasferimento all’Olympique Marsiglia

Jean-Pierre Rivère, presidente del Nizza, intervenuto ai microfoni della tv ufficiale del club francese, ha parlato così di quanto accaduto con Mario Balotelli, prima in direzione Marsiglia e poi rimasto in Costa Azzurra: «Mario non ha sbagliato, mi dà fastidio pensarlo. Mi ha sempre detto che qualora la squadra fosse arrivata in Europa, sarebbe rimasto. Gli abbiamo rinnovato il suo contratto, dicendogli che in caso di mancata cessione per noi sarebbe stata dura pagarlo e quindi lui ha valutato un trasferimento».