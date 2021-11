Balotelli: «Monza? Oggi non rifarei quella scelta»

Balotelli ha ripercorso la scelta di trasferirsi al Monza: le dichiarazioni dell’attuale attaccante dell’Adana Demirspor

DICHIARAZIONI BALOTELLI – «Col Monza ho iniziato tardi e anche la scelta di scendere in Serie B non è andata bene. Oggi non credo che rifarei quella scelta. Ho avuto due anni e mezzo difficili ed è normale che la media gol cali, ma nell’ultimo periodo coi biancorossi stavo tornando a buoni livelli».