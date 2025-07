Balotelli resta in Serie A? Raiola fa il punto sul futuro dell’attaccante ex Milan e Inter. Tutti i dettagli

Balotelli resta in Serie A? Il suo procuratore Raiola parla chiaro del futuro dell’attaccante ex Milan e Inter. Tutti gli aggiornamenti

Mario Balotelli, attaccante classe 1990 noto per il suo talento puro e le polemiche che ne hanno costellato la carriera, potrebbe aver definitivamente chiuso il capitolo italiano. A delineare il suo attuale scenario professionale è l’agente Enzo Raiola, intervistato in esclusiva da DerbyDerbyDerby.it, che ha offerto una visione chiara ma poco ottimista sul futuro del centravanti.

La scorsa stagione, dopo aver scelto di restare in Italia per motivi personali, Balotelli ha indossato la maglia del Genoa. Tuttavia, l’esperienza si è rivelata deludente: poche presenze, prestazioni altalenanti e numerose panchine. “C’è stata un’opportunità, ma le cose non sono andate come si sperava”, ha spiegato Raiola, evidenziando come il numero 45 non abbia trovato l’ambiente giusto per esprimersi.

Secondo l’agente, la porta della Serie A sembra chiusa. Non per mancanza di offerte globali, anzi: Balotelli continua ad attirare l’interesse di club esteri, ma in Italia non esistono trattative concrete. “Mario ha sempre avuto richieste dall’estero e continua ad averne”, ha precisato Raiola, “ma oggi rientrare in Serie A è difficile, soprattutto dopo l’ultima esperienza”.

Un anno fa, lo stesso Raiola aveva suggerito al giocatore di valutare con serietà le proposte internazionali. Balotelli scelse di rimanere nel Paese che lo ha visto crescere calcisticamente, una decisione rispettata ma che oggi sembra limitare le prospettive. Il procuratore sottolinea: “Ha dato tutto per dimostrare il suo valore, ma non ha trovato le condizioni ideali”.

Con nessuna trattativa avviata in Italia, le opzioni per l’ex Milan e Inter — club dove ha brillato sotto la guida di Massimiliano Allegri, oggi nuovamente allenatore rossonero — si spostano all’estero. Il nuovo corso milanista, con Igli Tare come direttore sportivo, rende improbabile un ritorno in rossonero.

Il futuro di Mario Balotelli, che ha segnato 14 reti in Nazionale, è tutt’altro che scritto. Ma una cosa è certa: le prossime pagine della sua carriera si giocheranno lontano dalla Serie A.