Balzarini: «Chelsea-Juve? Partita vergognosa da parte dei bianconeri»

Gianni Balzarini, giornalista Mediaset, ha analizzato la situazione in casa bianconera in esclusiva per Juventusnews24

La Juve deve subito mettersi alle spalle la brutta caduta di Londra, dove la squadra è stata sottomessa da un Chelsea straripante, capace di vincere con uno scarto di quattro reti. Domani c’è l’impegno Atalanta, una partita che, in esclusiva per Juventusnews24, ha analizzato il noto giornalista Gianni Balzarini. Con lui abbiamo poi affrontato anche altri temi d’attualità in casa bianconera.

CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI

Qual è il suo giudizio sulla pesante sconfitta rimediata a Londra?

«E’ stata una vergogna, una partita vergognosa da parte della Juve. Ci sta perdere contro i campioni d’Europa, da squadra già qualificata al prossimo turno, ma non è assolutamente accettabile farsi umiliare così. Nel secondo tempo la squadra non è mai scesa in campo, dopo una prima frazione di gioco nel complesso buona. Si poteva recriminare per il loro primo gol, quando Rudiger tocca la palla con le mani, ma le nuove regole lo danno per buono. Si poteva anche recriminare per la rete sfiorata da Morata, con il clamoroso salvataggio di Thiago Silva sulla linea, ma ripeto che il secondo tempo è stato interpretato senza senso logico, non possono esserci giustificazioni per quello».