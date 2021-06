Barcellona a caccia di un bomber: Haaland o Lautaro, i blaugrana ci provano

Il Barcellona è a caccia del bomber del futuro e sarebbero pronti a tentare l’assalto per Haaland o Lautaro Martinez

Al Barcellona non bastano Aguero e Depay (vicino al trasferimento ai blaugrana). Il club catalano cerca anche un bomber di livello internazionale più giovane e continuerebbe a guardare con attenzione ad Haaland e Lautaro Martinez come scrive il quotidiano Diario Sport.

Haaland sarebbe il preferito della dirigenza del Barça, però il suo ingaggio questa estate sarebbe molto complicato. Più abbordabile invece una possibile offensiva per Lautaro, con l’Inter che non chiude le porte a priori ad una possibile uscita dell’attaccante argentino vista la delicata situazione economica del club nerazzurro. I campioni d’Italia valuterebbero l’ex Racing almeno 80 milioni di euro, con il Barcellona sulle sue tracce già la scorsa estate. Lautaro Martinez preferirebbe i blaugrana all’Atletico Madrid, altra serie candidata per il classe ’97.