Barcellona, ancora Dani Alves: «Non butterei mai soldi per Haaland»

Dani Alves consiglia il suo Barcellona sul mercato? Le parole dell’esterno brasiliano su Haaland e Mbappé

Ai microfoni di Sport, Dani Alves ha consigliato così il suo Barcellona sul mercato.

LE PAROLE – «Sinceramente non butterei soldi per Haaland. Per Mbappé invece sì. Ovviamente sto giocando a fare il direttore sportivo, ma scommetterei prima su Mbappé. Penso che sia più completo sotto tutti gli aspetti. Se c’è intenzione di fare un investimento enorme, va fatto nel migliore dei modi. Se dipendesse da me, punterei su Mbappé. Il calcio di oggi non ti dà il tempo di aspettare che i giovani crescano. Lo sport chiede il massimo e subito. Tuttavia, non sarei favorevole a spendere tanti soldi per certi giocatori».